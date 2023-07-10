Илон Маск заявил, что Россия одержала бы победу в конфликте даже с большими потерями
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«У России численный перевес над Украиной примерно четыре к одному, так что войну на истощение она бы выиграла даже при равных потерях», — написал он в Twitter.
Маск добавил, что в случае провала украинского контрнаступления Россия захватит гораздо больше территорий и поэтому ВСУ всё ещё не атаковали.
В апреле Маск заявил, что статья издания Politico о подготовке США к последствиям провала наступления ВСУ является содержательной.
Он также положительно отреагировал на материал инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления украинской армии.