Илон Маск заявил, что Россия одержала бы победу в конфликте даже с большими потерями

Из-за численного перевеса Россия одержала бы победу в случае контрнаступления ВСУ даже с большими потерями и заняла бы намного больше территорий, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«У России численный перевес над Украиной примерно четыре к одному, так что войну на истощение она бы выиграла даже при равных потерях», — написал он в Twitter.

Маск добавил, что в случае провала украинского контрнаступления Россия захватит гораздо больше территорий и поэтому ВСУ всё ещё не атаковали.

В апреле Маск заявил, что статья издания Politico о подготовке США к последствиям провала наступления ВСУ является содержательной.

Он также положительно отреагировал на материал инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления украинской армии.