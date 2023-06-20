Маск поддержал статью инвестора Сакса о провале наступления ВСУ и роли США на Украине
Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил в своём материале Сакс, становится ясно, что «украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей».
Он сравнил данную ситуацию с Афганистаном, когда общественность США «в течение двух десятилетий уверяли», что американцы одерживают там верх.
По словам Сакса, Соединённые Штаты, видимо, движутся к аналогичному результату на Украине. Он задался вопросом, как долго американский лидер Джо Байден сможет поддерживать свою «прокси-войну», которую можно было бы избежать.
«Хорошо сказано», — отметил Маск в комментарии под публикацией инвестора.
В апреле Маск заявил, что статья издания Politico о подготовке США к последствиям провала наступления ВСУ является содержательной.