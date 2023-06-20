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Маск поддержал статью инвестора Сакса о провале наступления ВСУ и роли США на Украине

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Американский бизнесмен Илон Маск положительно отреагировал на материал инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления украинской армии.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил в своём материале Сакс, становится ясно, что «украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей».

Он сравнил данную ситуацию с Афганистаном, когда общественность США «в течение двух десятилетий уверяли», что американцы одерживают там верх.

По словам Сакса, Соединённые Штаты, видимо, движутся к аналогичному результату на Украине. Он задался вопросом, как долго американский лидер Джо Байден сможет поддерживать свою «прокси-войну», которую можно было бы избежать.

«Хорошо сказано», — отметил Маск в комментарии под публикацией инвестора.

В апреле Маск заявил, что статья издания Politico о подготовке США к последствиям провала наступления ВСУ является содержательной.

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