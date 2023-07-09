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В Перу ввели режим ЧС из-за роста числа случаев синдрома Гийена-Барре

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В Перу ввели общенациональный режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в связи с необычным ростом числа случаев синдрома Гийена-Барре.
В Перу ввели режим ЧС из-за роста числа случаев синдрома Гийена-Барре
  • AP

Как сообщает газета «Перуано», режим пока что вводится на 90 дней.

В Минздраве страны указали, что режим ЧС в первую очередь позволит властям провести срочную закупку 5 тыс. ампул иммуноглобулина, необходимого для лечения соответствующих случаев заболевания. До этого препарат не покупали, так как он довольно дорогой и не входит в перечень жизненно важных лекарств.

Предполагается, что купленных запасов должно хватить на обеспечение пациентов необходимым бесплатным лечением на срок до двух лет.

По данным Минздрава, по состоянию на май текущего года в стране было выявлено около 190 случаев синдрома Гийена-Барре, из которых четыре привели к летальному исходу. 

Уточняется, что синдром Гийена-Барре может приводить к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях, а в тяжёлых случаях проблемы возникают и в работе дыхательных мышц.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что причиной вспышки вируса Эбола в сентябре 2022 года в Уганде могло быть небрежное обращение американских военных биологов с патогенами.

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