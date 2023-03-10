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МО России: за вспышкой Эболы в Африке в 2022 году могут стоять США

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Причиной вспышки вируса Эбола в сентябре 2022 года в Уганде могло быть небрежное обращение американских военных биологов с патогенами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.
МО России: за вспышкой Эболы в Африке в 2022 году могут стоять США
  • Gettyimages.ru
  • © Luke Dray

«Министерством здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучается вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола» — сказал Кириллов на брифинге.

По его словам, озабоченность вызвана тем, что выделенный штамм Судан идентичен вирусу, который циркулировал в Африке во время эпидемии 2012 года.

Он отметил, что в качестве одной из версий рассматривается небрежное обращение проводивших работы в регионе американских военных биологов с патогенами.

22 сентября 2022 года Роспотребнадзор заявил о готовности поставить в Уганду вакцину против лихорадки Эбола, а также направить в страну российских специалистов для помощи в борьбе со вспышкой вируса.

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