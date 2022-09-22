Роспотребнадзор заявил о готовности поставить в Уганду вакцину против лихорадки Эбола, а также направить в страну российских специалистов для помощи в борьбе со вспышкой вируса.

«В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Уганде Роспотребнадзор готов оказать содействие угандийской стороне в скорейшей нормализации эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

В частности, Роспотребнадзор передал предложения о поставках российской вакцины против лихорадки Эбола и направлении в Уганду российских специалистов с опытом борьбы с особо опасными инфекциями.

В ведомстве сообщили, что органы здравоохранения Уганды объявили о вспышке Эболы после подтверждения случая заболевания 24-летнего мужчины в округе Мубенде.

Ранее Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза лихорадки Марбург из Ганы в Россию.

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с лихорадкой Марбург.