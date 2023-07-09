Узнать больше

19FortyFive: непрерывное производство снарядов наделило ВС России преимуществом перед ВСУ

Короткая ссылка
Обозреватель Майя Карлин в материале для 19FortyFive выразила мнение, что непрерывное производство боеприпасов наделяет ВС России преимуществом перед украинской армией.
19FortyFive: непрерывное производство снарядов наделило ВС России преимуществом перед ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Российская промышленность набирает обороты. США производят (боеприпасов. — RT) на одну седьмую меньше... Европейские показатели ещё менее впечатляющие», — пишет она.

Карлин уточнила, что истощение имеющихся запасов оружия станет для Киева катастрофой, так как Запад не сможет восполнить их в необходимом объёме.

Это позволит ВС России усилить свои позиции на фронте, отметила она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США о передаче украинской армии кассетных боеприпасов является жестом отчаяния на фоне провала наступления ВСУ.

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что отправка кассетных боеприпасов Украине станет пиар-кошмаром для президента США Джо Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить