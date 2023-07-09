19FortyFive: непрерывное производство снарядов наделило ВС России преимуществом перед ВСУ
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«Российская промышленность набирает обороты. США производят (боеприпасов. — RT) на одну седьмую меньше... Европейские показатели ещё менее впечатляющие», — пишет она.
Карлин уточнила, что истощение имеющихся запасов оружия станет для Киева катастрофой, так как Запад не сможет восполнить их в необходимом объёме.
Это позволит ВС России усилить свои позиции на фронте, отметила она.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США о передаче украинской армии кассетных боеприпасов является жестом отчаяния на фоне провала наступления ВСУ.
Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что отправка кассетных боеприпасов Украине станет пиар-кошмаром для президента США Джо Байдена.