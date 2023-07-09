Обозреватель Майя Карлин в материале для 19FortyFive выразила мнение, что непрерывное производство боеприпасов наделяет ВС России преимуществом перед украинской армией.

«Российская промышленность набирает обороты. США производят (боеприпасов. — RT) на одну седьмую меньше... Европейские показатели ещё менее впечатляющие», — пишет она.

Карлин уточнила, что истощение имеющихся запасов оружия станет для Киева катастрофой, так как Запад не сможет восполнить их в необходимом объёме.

Это позволит ВС России усилить свои позиции на фронте, отметила она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США о передаче украинской армии кассетных боеприпасов является жестом отчаяния на фоне провала наступления ВСУ.

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что отправка кассетных боеприпасов Украине станет пиар-кошмаром для президента США Джо Байдена.