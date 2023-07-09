Экс-разведчик США Риттер: отправка кассетных бомб Украине станет кошмаром для Байдена
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Такое мнение выразил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Речь идёт о снарядах 1987 года выпуска. В 1997 году я служил в части полевой артиллерии, и мы часто использовали их во время учений», — цитирует его РИА Новости.
Риттер выразил обеспокоенность, что после поставки боеприпасов число неразорвавшихся снарядов на Украине возрастёт.
Ранее французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо написал в своих соцсетях, что Франция постыдно молчит по поводу поставок американцами кассетных боеприпасов властям Украины.