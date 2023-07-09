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Экс-разведчик США Риттер: отправка кассетных бомб Украине станет кошмаром для Байдена

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Отправка кассетных боеприпасов Украине станет пиар-кошмаром для президента США Джо Байдена.
Экс-разведчик США Риттер: отправка кассетных бомб Украине станет кошмаром для Байдена
  • Gettyimages.ru

Такое мнение выразил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

«Речь идёт о снарядах 1987 года выпуска. В 1997 году я служил в части полевой артиллерии, и мы часто использовали их во время учений», — цитирует его РИА Новости.

Риттер выразил обеспокоенность, что после поставки боеприпасов число неразорвавшихся снарядов на Украине возрастёт.

Ранее французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо написал в своих соцсетях, что Франция постыдно молчит по поводу поставок американцами кассетных боеприпасов властям Украины.

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