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Политик Филиппо: Франция постыдно молчит по поводу поставок США кассетных снарядов Киеву

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Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо написал в своих соцсетях, что Франция постыдно молчит по поводу поставок американцами кассетных боеприпасов властям Украины.
Политик Филиппо: Франция постыдно молчит по поводу поставок США кассетных снарядов Киеву
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Carruthers

«Оглушительное и постыдное молчание Франции по вопросу чудовищных, незаконных кассетных боеприпасов, которые Соединённые Штаты собираются поставить Зеленскому! Макрон соглашается на бойню и молчит, это ужасно!» — цитирует его РИА Новости.

7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение о передаче ВСУ кассетных боеприпасов жестом отчаяния США.

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