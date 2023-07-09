Обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл заявил, что в случае провала контрнаступления ВСУ украинскому президенту Владимиру Зеленскому придётся вступить в переговоры и «обменять» территории на мир.

По его словам, существует риск, что нынешнее контрнаступление не приведёт к прорыву, а у ВСУ закончатся запасы оружия. Кроме того, он отметил вероятность нового зимнего энергетического кризиса.

«Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир», — сказал обозреватель.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию.

Также в Times заявили, что наступлению ВСУ мешает возросшая эффективность ВС России.

13 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что, если прилёты с Украины продолжатся, будет рассмотрен вопрос создания на украинской территории санитарной зоны «на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».