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Полковник Макгрегор: Украина лишится Одессы в случае провокационных итогов саммита НАТО

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Если НАТО в ходе саммита в Вильнюсе пойдёт на провокационные действия, то Россия может начать активное наступление на Украине, в том числе на Одессу, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник Макгрегор: Украина лишится Одессы в случае провокационных итогов саммита НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

«Решение НАТО на предстоящем саммите может вынудить Путина пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, у России есть все ресурсы для этого.

Он отметил, что российская армия не взяла Одессу под контроль только потому, что президент России Владимир Путин не стремится к большей эскалации конфликта.

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер назвал поставки кассетных бомб Украине политическим ходом президента США Джо Байдена.

Также, по его словам, НАТО не поможет Украине в неудачном контрнаступлении ВСУ.

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