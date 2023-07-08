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Бывший разведчик США Риттер назвал день захвата Storm Shadow ВС России плохим для Запада

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Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что для Киева, Лондона и Парижа наступил «нехороший день», когда российские военные захватили уцелевшую ракету Storm Shadow.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, это позволит Москве «изучить начинку» ракеты и успешно её нейтрализовывать в будущем.

«Подозреваю, что русские проведут инженерный анализ этой электроники на предмет потенциальных уязвимостей», — сказал Риттер.

Кроме того, он отметил, что российские военные могут изучить систему наведения Storm Shadow, чтобы повторить её у себя.

Ранее Риттер назвал поставки кассетных бомб Украине политическим ходом президента США Джо Байдена.

Также, по его словам, НАТО не поможет Украине в неудачном контрнаступлении ВСУ.

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