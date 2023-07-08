Бывший разведчик США Риттер назвал день захвата Storm Shadow ВС России плохим для Запада
Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, это позволит Москве «изучить начинку» ракеты и успешно её нейтрализовывать в будущем.
«Подозреваю, что русские проведут инженерный анализ этой электроники на предмет потенциальных уязвимостей», — сказал Риттер.
Кроме того, он отметил, что российские военные могут изучить систему наведения Storm Shadow, чтобы повторить её у себя.
Ранее Риттер назвал поставки кассетных бомб Украине политическим ходом президента США Джо Байдена.
Также, по его словам, НАТО не поможет Украине в неудачном контрнаступлении ВСУ.