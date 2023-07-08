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Экс-разведчик США Риттер назвал поставки кассетных бомб политическим ходом Байдена

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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент США Джо Байден использовал обещание поставлять Украине кассетные боеприпасы в качестве политического жеста для имитации поддержки.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это политический жест, призванный успокоить настроения в обществе, чтобы можно было заявить, что США помогают украинцам», — сказал экс-разведчик.

По его словам, такого рода боеприпасы бесполезны в условиях позиционных боевых действий. 

«Это решение совсем не помогает Украине, оно лишь продлит боевые действия», — добавил Риттер.

Ранее Риттер заявил, что конфликт с Россией не закончится хорошо для президента Украины Владимира Зеленского.

7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Позже Байден сообщил, что кассетные боеприпасы переданы Украине, поскольку у ВСУ кончаются обычные снаряды.

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