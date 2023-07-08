Экс-разведчик США Риттер назвал поставки кассетных бомб политическим ходом Байдена
Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Это политический жест, призванный успокоить настроения в обществе, чтобы можно было заявить, что США помогают украинцам», — сказал экс-разведчик.
По его словам, такого рода боеприпасы бесполезны в условиях позиционных боевых действий.
«Это решение совсем не помогает Украине, оно лишь продлит боевые действия», — добавил Риттер.
Ранее Риттер заявил, что конфликт с Россией не закончится хорошо для президента Украины Владимира Зеленского.
7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.
Позже Байден сообщил, что кассетные боеприпасы переданы Украине, поскольку у ВСУ кончаются обычные снаряды.