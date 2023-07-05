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Экс-разведчик США Риттер: конфликт с Россией не закончится хорошо для Зеленского

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что конфликт с Россией не закончится благоприятным образом для президента Украины Владимира Зеленского.
Экс-разведчик США Риттер: конфликт с Россией не закончится хорошо для Зеленского
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По словам экс-разведчика, украинский конфликт закончится на условиях Москвы, которые состоят в демилитаризации и денацификации Украины.

Кроме того, добавил он, правительство Зеленского по итогам конфликта также будет устранено.

«Это не закончится хорошо для Зеленского. Они ничего не смогут сделать, чтобы разрешить эту ситуацию», — цитирует Риттера РИА Новости.

В марте ветеран американской морской пехоты Лукас Гейдж выразил мнение, что Зеленский совершит побег в Израиль, чтобы не быть казнённым украинцами.

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