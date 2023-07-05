Экс-разведчик США Риттер: конфликт с Россией не закончится хорошо для Зеленского
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Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По словам экс-разведчика, украинский конфликт закончится на условиях Москвы, которые состоят в демилитаризации и денацификации Украины.
Кроме того, добавил он, правительство Зеленского по итогам конфликта также будет устранено.
«Это не закончится хорошо для Зеленского. Они ничего не смогут сделать, чтобы разрешить эту ситуацию», — цитирует Риттера РИА Новости.
В марте ветеран американской морской пехоты Лукас Гейдж выразил мнение, что Зеленский совершит побег в Израиль, чтобы не быть казнённым украинцами.