Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что конфликт с Россией не закончится благоприятным образом для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По словам экс-разведчика, украинский конфликт закончится на условиях Москвы, которые состоят в демилитаризации и денацификации Украины.

Кроме того, добавил он, правительство Зеленского по итогам конфликта также будет устранено.

«Это не закончится хорошо для Зеленского. Они ничего не смогут сделать, чтобы разрешить эту ситуацию», — цитирует Риттера РИА Новости.

В марте ветеран американской морской пехоты Лукас Гейдж выразил мнение, что Зеленский совершит побег в Израиль, чтобы не быть казнённым украинцами.