Ветеран ВС США Гейдж считает, что Зеленский сбежит от расправы в Израиль

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Ветеран американской морской пехоты Лукас Гейдж выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский совершит побег в Израиль, чтобы не быть казнённым украинцами.
Ветеран ВС США Гейдж считает, что Зеленский сбежит от расправы в Израиль
  • Gettyimages.ru

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер ранее заявил, что недовольным политикой Киева украинцам стоит поднять восстание против президента Украины Владимира Зеленского.

«Запомните мои слова: Украине в конечном итоге придётся сдаться, а Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не прикончил украинский народ, который проснётся и поймёт, что с ним просто играли», — говорится в сообщении Лукаса Гейджа в его Twitter-аккаунте.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы являются для НАТО расходным материалом.

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