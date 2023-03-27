Экс-разведчик ВС США Риттер призвал украинцев поднять восстание против Зеленского

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Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказал мнение, что недовольным политикой Киева украинцам стоит поднять восстание против президента Украины Владимира Зеленского.

«Сейчас многие украинцы недовольны тем, что происходит у них в стране. Почему вы сидите сложа руки и ничего не делаете?... Если вы разочарованы в правительстве Зеленского, то не бездействуйте», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что Риттер провёл параллель с историей США, напомнив о том, как американский народ восстал против британцев, борясь за свою свободу.

Ранее Риттер заявил, что Соединённые Штаты потерпели неудачу в попытках сместить российского лидера Владимира Путина и не добились своих целей в конфликте вокруг Украины.

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