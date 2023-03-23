Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы являются для НАТО расходным материалом.

«Украинцы для НАТО, как мы все видим, — это просто расходный материал. Их судьба ни в европейских столицах, ни за океаном никого не заботит», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Она отметила, что верхом цинизма стали недавние сообщения о готовности Британии поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

Он также отметил, что, похоже, Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.