Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут сообщила, что на Украине гарантировали «ответственное использование» кассетных боеприпасов.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, которая запросила эти виды вооружений и дала гарантии, что они будут использоваться ответственно», — цитирует её РИА Новости.

Ранее газета The New York Times заявила, что американская администрация согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов.

В конгрессе США представители Демократической партии подготовили поправку о запрете выдачи кассетных боеприпасов в качестве военной помощи иностранным государствам.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.