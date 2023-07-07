В конгрессе США подготовили поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов

В конгрессе США представители Демократической партии подготовили поправку о запрете выдачи кассетных боеприпасов в качестве военной помощи иностранным государствам.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на документ поправки.

В материале газеты сказано, что представители от штата Миннесота и от штата Калифорния Ильхан Омар и Сара Джейкобс представили поправку 6 июля, в четверг.

«Если США собираются быть лидером в области международных прав человека, то мы не должны принимать участие в нарушении прав человека», — цитирует слова Омара Politico.

Ранее стало известно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов на фоне приверженности Германии конвенции о запрете применения боеприпасов данного типа, подписанной в Осло.

Также постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.