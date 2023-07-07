Постпред США при НАТО: в коммюнике по итогам саммита будет тема членства Украины в альянсе
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«Что касается итогового коммюнике, то в нём найдёт отражение наша оценка стремления Украины присоединиться к альянсу... Однако это не будет всего лишь переформулировкой Бухарестского саммита», — цитирует её РИА Новости.
Смит также сообщила, что страны НАТО объявят о выделении нового пакета помощи для Украины.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО 11—12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины.
В Белом доме заявили, что Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы.