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Постпред США при НАТО: в коммюнике по итогам саммита будет тема членства Украины в альянсе

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В итоговом коммюнике стран НАТО по итогам саммита в Вильнюсе будет затронут вопрос о перспективах членства Украины в альянсе, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.
Постпред США при НАТО: в коммюнике по итогам саммита будет тема членства Украины в альянсе
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Что касается итогового коммюнике, то в нём найдёт отражение наша оценка стремления Украины присоединиться к альянсу... Однако это не будет всего лишь переформулировкой Бухарестского саммита», — цитирует её РИА Новости.

Смит также сообщила, что страны НАТО объявят о выделении нового пакета помощи для Украины.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО 11—12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины.

В Белом доме заявили, что Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы.

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