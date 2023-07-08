Дания закупит компьютеры для Национального антикоррупционного бюро Украины

Датское агентство международного развития при МИД страны планирует закупить компьютеры для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Ведомство объявило о поиске подрядчика, который приобретёт и доставит оборудование адресату. С соответствующим тендером ознакомился RT.

Как отмечается в описании, закупка оборудования является частью европейской программы по борьбе с коррупцией на Украине.

«Антикоррупционная инициатива Европейского союза на Украине (EUACI) — вторая фаза» — это крупнейшая программа поддержки со стороны Евросоюза в области антикоррупционной деятельности на Украине, софинансируемая и реализуемая Министерством иностранных дел Дании от имени ЕС», — говорится в тендере.

Задача программы заключается в сокращении коррупции на Украине на национальном и местном уровнях, добавили в датском агентстве.

Всего НАБУ планируется передать 50 компьютеров. Стоимость контракта не должна превышать €74 тыс.

В агентстве подчеркнули, что одним из приоритетов программы является возможность доставки техники в срочном порядке.

В прошлом году внешнеполитическое ведомство Дании намеревалось осуществить проект по поддержке «демократии», а также укреплению «энергетической независимости» Украины.