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Дания закупит компьютеры для Национального антикоррупционного бюро Украины

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Юлия Гуреева
Датское агентство международного развития при МИД страны планирует закупить компьютеры для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Ведомство объявило о поиске подрядчика, который приобретёт и доставит оборудование адресату. С соответствующим тендером ознакомился RT.
Дания закупит компьютеры для Национального антикоррупционного бюро Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Maremagnum

Как отмечается в описании, закупка оборудования является частью европейской программы по борьбе с коррупцией на Украине. 

«Антикоррупционная инициатива Европейского союза на Украине (EUACI) — вторая фаза» — это крупнейшая программа поддержки со стороны Евросоюза в области антикоррупционной деятельности на Украине, софинансируемая и реализуемая Министерством иностранных дел Дании от имени ЕС», — говорится в тендере. 

Задача программы заключается в сокращении коррупции на Украине на национальном и местном уровнях, добавили в датском агентстве. 

Всего НАБУ планируется передать 50 компьютеров. Стоимость контракта не должна превышать €74 тыс.

В агентстве подчеркнули, что одним из приоритетов программы является возможность доставки техники в срочном порядке. 

В прошлом году внешнеполитическое ведомство Дании намеревалось осуществить проект по поддержке «демократии», а также укреплению «энергетической независимости» Украины.

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