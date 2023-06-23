Economist: на Западе считают, что Зеленского утомляют реформы по борьбе с коррупцией
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Как пишет издание Economist, украинские власти при Зеленском якобы провели некоторые меры по борьбе с коррупцией.
«Однако западные чиновники предупреждают, что, несмотря на свои сильные стороны, Зеленский тяготится подробностями, которые следуют за этой... реформой», — пишет издание.
По мнению журнала, после того, как на Украине пройдут выборы, она может вернуться к своей старой коррумпированной политике.
В апреле журналист-расследователь Сеймур Херш заявил ведущему программы Going Underground Афшину Раттанзи в эфире RT, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс отчитал Зеленского за то, что украинские чиновники и генералы «прикарманивают слишком много».