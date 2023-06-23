Западные чиновники считают, что главу киевского режима Владимира Зеленского утомляют реформы по борьбе с коррупцией.

Как пишет издание Economist, украинские власти при Зеленском якобы провели некоторые меры по борьбе с коррупцией.

«Однако западные чиновники предупреждают, что, несмотря на свои сильные стороны, Зеленский тяготится подробностями, которые следуют за этой... реформой», — пишет издание.

По мнению журнала, после того, как на Украине пройдут выборы, она может вернуться к своей старой коррумпированной политике.

В апреле журналист-расследователь Сеймур Херш заявил ведущему программы Going Underground Афшину Раттанзи в эфире RT, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс отчитал Зеленского за то, что украинские чиновники и генералы «прикарманивают слишком много».