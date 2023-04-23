Журналист Херш: глава ЦРУ Бёрнс отчитал Зеленского из-за коррупции в Киеве

Короткая ссылка
RT
Глава ЦРУ Уильям Бёрнс отчитал украинского президента Владимира Зеленского за то, что украинские чиновники и генералы «прикарманивают слишком много».
Журналист Херш: глава ЦРУ Бёрнс отчитал Зеленского из-за коррупции в Киеве
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал журналист-расследователь Сеймур Херш ведущему программы Going Underground Афшину Раттанзи в эфире RT.

По его словам, президенту Украины американцы передали список из 35 замешанных в коррупции человек. Десять из них после этого уволили.

«Основная мысль, которую хотели донести до Зеленского, заключалась в следующем: (американские. — RT) чиновники и генералы начинают очень злиться, так как вы прикарманиваете слишком много — забираете себе больше (остальных. — RT)», — сказал журналист.

По словам Херша, коррупция в правительстве Украины «просто запредельная».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить