Журналист Херш: глава ЦРУ Бёрнс отчитал Зеленского из-за коррупции в Киеве

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс отчитал украинского президента Владимира Зеленского за то, что украинские чиновники и генералы «прикарманивают слишком много».

Об этом рассказал журналист-расследователь Сеймур Херш ведущему программы Going Underground Афшину Раттанзи в эфире RT.

По его словам, президенту Украины американцы передали список из 35 замешанных в коррупции человек. Десять из них после этого уволили.

«Основная мысль, которую хотели донести до Зеленского, заключалась в следующем: (американские. — RT) чиновники и генералы начинают очень злиться, так как вы прикарманиваете слишком много — забираете себе больше (остальных. — RT)», — сказал журналист.

По словам Херша, коррупция в правительстве Украины «просто запредельная».