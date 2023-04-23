Журналист Херш: глава ЦРУ Бёрнс отчитал Зеленского из-за коррупции в Киеве
- Gettyimages.ru
Об этом рассказал журналист-расследователь Сеймур Херш ведущему программы Going Underground Афшину Раттанзи в эфире RT.
По его словам, президенту Украины американцы передали список из 35 замешанных в коррупции человек. Десять из них после этого уволили.
«Основная мысль, которую хотели донести до Зеленского, заключалась в следующем: (американские. — RT) чиновники и генералы начинают очень злиться, так как вы прикарманиваете слишком много — забираете себе больше (остальных. — RT)», — сказал журналист.
По словам Херша, коррупция в правительстве Украины «просто запредельная».