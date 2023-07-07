Россия останется угрозой миру и безопасности стран Европы, заявила министр иностранных Германии Анналена Бербок в материале для издания The Guardian.

«В будущем Россия под руководством президента Владимира Путина останется угрозой миру и безопасности на нашем континенте», — написала она.

Министр также призвала страны Европы организовать стратегию безопасности против российской стороны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия, поставляя Киеву оружие, спонсирует терроризм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выполняя все установки из США, Германия «стреляет себе в ногу».

В мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Германия, следуя своему нынешнему курсу, скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в единой Европе.