Захарова: Германия поставками оружия Киеву спонсирует терроризм

Германия, поставляя Киеву оружие, спонсирует терроризм.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Так кому помогает Берлин, поставляя Киеву оружие? Ответ очевиден всем: диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры. Дело за малым — назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм», — написала она в Telegram.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что намерен поставить Вооружённым силам Украины ещё 20 БМП Marder летом текущего года.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Германия уже выделила €16,8 млрд на помощь Украине.