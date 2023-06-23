Захарова: Германия поставками оружия Киеву спонсирует терроризм
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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Так кому помогает Берлин, поставляя Киеву оружие? Ответ очевиден всем: диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры. Дело за малым — назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм», — написала она в Telegram.
Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что намерен поставить Вооружённым силам Украины ещё 20 БМП Marder летом текущего года.
По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Германия уже выделила €16,8 млрд на помощь Украине.