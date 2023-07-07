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Чехия с начала СВО передала Киеву 676 единиц тяжёлой техники и средств ПВО

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Чехия за период после 24 февраля 2022 года передала Украине 676 единиц тяжёлой техники и средств ПВО.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил президент Чехии Петр Павел.

Кроме того, Прага передала Киеву 4,2 млн единиц боеприпасов среднего и крупного калибра, а также 380 тыс. артиллерийских снарядов. Павел отметил, что общий объём помощи Украине со стороны Чехии составил около $2 млрд. 

Также чешский президент заявил, что в данном конфликте не видит никакого иного решения, «кроме победы Украины».

«Если бы Россия добилась успеха, то устои общества, в котором мы живём, были бы основательно сотрясены», — сказал Павел.

Ранее Павел заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку Праги.

При этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может не получить приглашения в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.

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