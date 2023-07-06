Узнать больше

Чешский президент Павел заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку Праги

Короткая ссылка
Украина может рассчитывать на продолжение поддержки со стороны Чехии, заявил чешский президент Петр Павел на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем», — сказал Павел, слова которого приводит РИА Новости.

Как заявил чешский президент, правительство и неправительственные организации Чехии оказали Украине помощь на сумму около 45 млрд чешских крон (около $2 млрд).

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Софии заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в поставках оружия.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция завершится в течение нескольких дней, если страны Североатлантического альянса перестанут поставлять вооружение Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить