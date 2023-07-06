Чешский президент Павел заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку Праги

Украина может рассчитывать на продолжение поддержки со стороны Чехии, заявил чешский президент Петр Павел на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем», — сказал Павел, слова которого приводит РИА Новости.

Как заявил чешский президент, правительство и неправительственные организации Чехии оказали Украине помощь на сумму около 45 млрд чешских крон (около $2 млрд).

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Софии заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в поставках оружия.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция завершится в течение нескольких дней, если страны Североатлантического альянса перестанут поставлять вооружение Украине.