Зеленский заявил, что Болгария отказала ему в поставках оружия для украинской армии

Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Софии заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в поставках оружия.

«Я сегодня разговаривал с президентом, он выразил свою мысль относительно помощи в обороне Украине. У нас разный взгляд на вещи. Он считает: нет, это эскалация — предоставлять Украине помощь, а я считаю: нет, это защита. Это абсолютно разная философия», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Зеленского, Радев не может допустить, чтобы в армии Болгарии произошло сокращение вооружений.

«А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдёт дальше, не хватит», — сказал Зеленский.

В феврале президенты Болгарии и Венгрии Румен Радев и Каталин Новак заявили, что решения конфликта на Украине нельзя добиться увеличением поставок оружия.