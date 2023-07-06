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OceanGate приостановила все научные и коммерческие операции после взрыва на «Титане»

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Частная американская компания OceanGate объявила, что приостанавливает все исследовательские и коммерческие операции после крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане.
OceanGate приостановила все научные и коммерческие операции после взрыва на «Титане»
  • Gettyimages.ru

«OceanGate приостановила выполнение всех исследовательских и коммерческих операций», — приводит заявление компании РИА Новости.

22 июня контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс предположил, что причиной взрыва на батискафе «Титан» могли стать крошечные трещины в корпусе аппарата.

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