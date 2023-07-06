OceanGate приостановила все научные и коммерческие операции после взрыва на «Титане»

Частная американская компания OceanGate объявила, что приостанавливает все исследовательские и коммерческие операции после крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане.

Gettyimages.ru