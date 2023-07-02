Доцент Грэм-Джонс: причиной взрыва на батискафе «Титан» могли быть микротрещины
- AFP
- © OceanGate Expeditions
Его слова приводит газета The Independent.
По словам эксперта, при каждом спуске этого батискафа к «Титанику» на нём образовывались крошечные трещины.
«Они становились небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — объяснил Грэм-Джонс.
Доцент также отметил, что удлинённая конструкция батискафа в сочетании с постоянными нагрузками на аппарат могла привести к взрыву.
22 июня контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.
Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.