Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Доцент Грэм-Джонс: причиной взрыва на батискафе «Титан» могли быть микротрещины

Короткая ссылка
Доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс предположил, что причиной взрыва на батискафе «Титан» могли стать крошечные трещины в корпусе аппарата.
Доцент Грэм-Джонс: причиной взрыва на батискафе «Титан» могли быть микротрещины
  • AFP
  • © OceanGate Expeditions

Его слова приводит газета The Independent.

По словам эксперта, при каждом спуске этого батискафа к «Титанику» на нём образовывались крошечные трещины.

«Они становились небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — объяснил Грэм-Джонс.

Доцент также отметил, что удлинённая конструкция батискафа в сочетании с постоянными нагрузками на аппарат могла привести к взрыву.

22 июня контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить