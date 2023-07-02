Доцент Грэм-Джонс: причиной взрыва на батискафе «Титан» могли быть микротрещины

Доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс предположил, что причиной взрыва на батискафе «Титан» могли стать крошечные трещины в корпусе аппарата.

Его слова приводит газета The Independent.

По словам эксперта, при каждом спуске этого батискафа к «Титанику» на нём образовывались крошечные трещины.

«Они становились небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — объяснил Грэм-Джонс.

Доцент также отметил, что удлинённая конструкция батискафа в сочетании с постоянными нагрузками на аппарат могла привести к взрыву.

22 июня контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.