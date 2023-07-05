Times: у НАТО остался год, чтобы принять Украину в альянс
«На это у неё есть максимум год. Не только потому, что НАТО планирует отпраздновать своё 75-летие в 2024 году с должной пышностью, но и потому, что вашингтонский саммит в следующем году может стать последним «ура» Джо Байдена, годом, когда Дональд Трамп может вернуться в Белый дом», — написал Бойес.
По его мнению, в случае победы Трампа на выборах, уровень западной помощи для Украины снизится.
Он призвал начать процесс ускоренного приёма Украины в НАТО.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал упростить процедуру вступления Украины в НАТО.
Позже в ГД назвали провокацией призывы МО Британии упростить процедуру вступления Украины в НАТО.