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Times: у НАТО остался год, чтобы принять Украину в альянс

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У НАТО остался год для того, чтобы принять Украину в альянс перед потенциальной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил обозреватель британской газеты Times Роджер Бойес.

«На это у неё есть максимум год. Не только потому, что НАТО планирует отпраздновать своё 75-летие в 2024 году с должной пышностью, но и потому, что вашингтонский саммит в следующем году может стать последним «ура» Джо Байдена, годом, когда Дональд Трамп может вернуться в Белый дом», — написал Бойес.

По его мнению, в случае победы Трампа на выборах, уровень западной помощи для Украины снизится.

Он призвал начать процесс ускоренного приёма Украины в НАТО.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал упростить процедуру вступления Украины в НАТО.

Позже в ГД назвали провокацией призывы МО Британии упростить процедуру вступления Украины в НАТО.

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