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В ГД назвали провокацией призывы МО Британии упростить процедуру вступления Украины в НАТО

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что НАТО следует упростить процедуру членства для Украины с целью ускорения вступления страны в Североатлантический альянс.
В ГД назвали провокацией призывы МО Британии упростить процедуру вступления Украины в НАТО
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По словам парламентария, тема вступления Украины в НАТО особенно часто «муссируется в преддверии июльского саммита альянса в Вильнюсе».

Кроме того, депутат напомнил, что Уоллес в начале июня называл нереальным вступление Украины в НАТО в ближайшее время и призывал Североатлантический альянс и Евросоюз не давать чрезмерные обещания таким кандидатам, как Киев.

«Великобритания, которая наряду с США находится в авангарде противостояния России, допускает подобные заявления с целью очередной раз спровоцировать реакцию Москвы и продолжать делать из перспективы вступления Украины в НАТО вечное обещание, с помощью которого можно ратовать за спасение мнимой украинской демократии и подчёркивать особое внимание к нуждам этой страны», — считает Белик.

Он также отметил, что Запад осознаёт, что «включение Украины в альянс рискует сделать США и ЕС прямыми и непосредственными участниками конфликта с Россией, чего ни Штатам, ни странам ЕС, конечно же, не хотелось бы».

Ранее глава Минобороны Британии призвал упростить процедуру вступления Украины в НАТО.

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