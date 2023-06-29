В ГД назвали провокацией призывы МО Британии упростить процедуру вступления Украины в НАТО
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По словам парламентария, тема вступления Украины в НАТО особенно часто «муссируется в преддверии июльского саммита альянса в Вильнюсе».
Кроме того, депутат напомнил, что Уоллес в начале июня называл нереальным вступление Украины в НАТО в ближайшее время и призывал Североатлантический альянс и Евросоюз не давать чрезмерные обещания таким кандидатам, как Киев.
«Великобритания, которая наряду с США находится в авангарде противостояния России, допускает подобные заявления с целью очередной раз спровоцировать реакцию Москвы и продолжать делать из перспективы вступления Украины в НАТО вечное обещание, с помощью которого можно ратовать за спасение мнимой украинской демократии и подчёркивать особое внимание к нуждам этой страны», — считает Белик.
Он также отметил, что Запад осознаёт, что «включение Украины в альянс рискует сделать США и ЕС прямыми и непосредственными участниками конфликта с Россией, чего ни Штатам, ни странам ЕС, конечно же, не хотелось бы».
Ранее глава Минобороны Британии призвал упростить процедуру вступления Украины в НАТО.