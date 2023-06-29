Глава Минобороны Британии призвал упростить процедуру вступления Украины в НАТО

НАТО следует упростить процедуру членства для Украины с целью ускорения вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, у Швеции и Финляндии не было ничего из так называемого плана действий по вступлению в НАТО.

«Я думаю, что это ставит очень справедливый вопрос: должны ли мы в Вильнюсе попросту пропустить эти процедуры и заявить, что в силу других условий Украина должна иметь возможность присоединиться к альянсу?» — приводит РИА Новости заявление Уоллеса.

Британский военачальник призвал отказаться от плана действий по членству в НАТО для Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал рассмотреть вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе после саммита в Вильнюсе.