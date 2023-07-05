Узнать больше

Telegraph: США отклонили кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО из-за его поддержки Киева

Короткая ссылка
США заблокировали кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО по причине его беспрецедентной поддержки Украины, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Кандидатура Бена Уоллеса была заблокирована... Министр обороны был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но в отношениях с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, существовала значительная напряжённость из-за его беспрецедентной поддержки Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что в своей поддержке Киева Уоллес часто заходил дальше Вашингтона, в том числе по вопросу танков и крылатых ракет.

Также сообщается, что в американской администрации поддерживают кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы НАТО.

Ранее Уоллес призвал упростить процедуру вступления Украины в НАТО.

Позже в ГД назвали провокацией призывы МО Британии упростить процедуру вступления Украины в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить