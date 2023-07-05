Telegraph: США отклонили кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО из-за его поддержки Киева

США заблокировали кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО по причине его беспрецедентной поддержки Украины, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Кандидатура Бена Уоллеса была заблокирована... Министр обороны был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но в отношениях с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, существовала значительная напряжённость из-за его беспрецедентной поддержки Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что в своей поддержке Киева Уоллес часто заходил дальше Вашингтона, в том числе по вопросу танков и крылатых ракет.

Также сообщается, что в американской администрации поддерживают кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы НАТО.

Ранее Уоллес призвал упростить процедуру вступления Украины в НАТО.

Позже в ГД назвали провокацией призывы МО Британии упростить процедуру вступления Украины в НАТО.