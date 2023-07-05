Telegraph: США отклонили кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО из-за его поддержки Киева
«Кандидатура Бена Уоллеса была заблокирована... Министр обороны был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но в отношениях с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, существовала значительная напряжённость из-за его беспрецедентной поддержки Украины», — говорится в материале.
Отмечается, что в своей поддержке Киева Уоллес часто заходил дальше Вашингтона, в том числе по вопросу танков и крылатых ракет.
Также сообщается, что в американской администрации поддерживают кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы НАТО.
Ранее Уоллес призвал упростить процедуру вступления Украины в НАТО.
Позже в ГД назвали провокацией призывы МО Британии упростить процедуру вступления Украины в НАТО.