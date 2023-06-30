Жовква: Зеленский не поедет на саммит НАТО, если Украина не получит приглашения к членству

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинский лидер не поедет на июльский саммит НАТО в Вильнюсе, если Киев не получит приглашения к членству.

Об этом информирует Reuters.

По словам замглавы офиса Зеленского, заявка Киева на вступление находится «на столах» у участников альянса, а ответ на неё подразумевает «приглашение к членству».

«Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку», — заявил Жовква.

При этом он подчеркнул, что у Зеленского не будет причин ехать на саммит, если участники альянса «проявят дефицит мужества» и не представят ожидаемого Киевом результата.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал упростить процедуру вступления Украины в НАТО.

Позже в ГД назвали провокацией призывы МО Британии упростить процедуру вступления Украины в НАТО.