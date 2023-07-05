Во Франции обратили внимание на «репрессивные задержания» выступающих против пенсионной реформы

Депутат Национального собрания Франции Жером Гедж заявил, что полицейские используют задержание жителей страны, участвующих в демонстрациях против пенсионной реформы, «в репрессивных целях». Такой тезис содержится в обращении политика к главе МВД страны Жеральду Дарманену. RT ознакомился с документом.

Цитируя выдержки из отчёта генерального инспектора по местам лишения свободы Доминика Симоно, парламентарий упомянул о «жёстких задержаниях» протестующих, «систематических обысках с проверкой нижнего белья» и «возмутительных санитарно-гигиенических условиях» в местах, где содержатся некоторые митингующие.

Ссылаясь на тот же документ, он добавил, что сотрудники полиции «практически наугад» решают, какие обвинения предъявить задержанным. Более того, что ещё хуже, подчеркнул Гедж, полицейским раздают заранее заполненные протоколы допросов, что явно противоречит логике правового государства.

Депутат констатировал, что такая политика имела однозначные результаты: 80% из задержанных были отпущены на свободу без суда. А тех немногих, кого всё же привлекали к разбирательству, освобождали после рассмотрения дела в судебной инстанции.

«В этой связи хотел бы узнать, кто из подчинённых (министра внутренних дел. — RT) оправдывает применение такой политики превентивных арестов и были ли в кратчайшие сроки приняты какие-либо меры, дабы не допустить регулярного использования такого рода практик всеми комиссариатами?» — спросил Гедж у Дарманена.

Ранее депутат французского парламента Франсуа Рюффен обратился к главе МВД республики по поводу работы полицейских на протестах в стране, связанных с пенсионной реформой. Он отметил, что в ряде случаев сотрудники полиции нарушают права митингующих.