Аналитик Фёдоров назвал беспорядки во Франции тревожным звонком для Макрона

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров рассказал в беседе с RT, как будет развиваться ситуация с беспорядками во Франции.

По его словам, ситуация «довольно сложная». По мнению эксперта, тот факт, что президент Франции Эммануэль Макрон покинул досрочно саммит ЕС и решил вернуться, может говорить о том, что ситуация выходит из-под контроля.

«Конечно, это тревожный звонок для Макрона, который только недавно с большим трудом сумел как-то усмирить протестующих против пенсионной реформы», — заявил собеседник RT.

Фёдоров добавил, что многие призывают, в том числе на уровне парламента, ввести чрезвычайное положение в некоторых районах.

«Возможно, полицейского, который молодого человека застрелил, привлекут к ответственности, кого-то накажут для того, чтобы показать, что власть обеспокоена и стремится не допускать подобных случаев в дальнейшем. Ожидать, что люди пойдут брать Елисейский дворец приступом, я думаю, не стоит», — рассказал специалист.

Всё-таки постепенно ситуация придёт к нормальному состоянию, предположил он.

Ранее стало известно, что французский президент Эммануэль Макрон покинул саммит Евросоюза в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию по его итогам.

Отмечается, что он проведёт заседание межведомственной кризисной группы в связи с беспорядками во Франции.

28 июня сообщалось, что в пригороде Нантер в Париже происходят беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка, отказавшегося подчиняться требованиям правоохранителей.

Министр-делегат по вопросам жилищной политики Франции Оливье Клейн допустил введение режима ЧП на фоне беспорядков в стране.