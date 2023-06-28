Le Monde: во французском Нантере начались беспорядки после убийства полицией подростка
Об этом информирует издание Le Monde.
Как говорится в материале, полиция 27 июня убила подростка, который отказался остановиться на автомобиле по её требованию за пределами Парижа.
Отмечается, что это вызвало «шок и вопросы» в отношении готовности сил безопасности «нажать на курок».
Ранее местные жители провели акцию протеста у здания полиции, сообщает издание.
Некоторые группы подожгли баррикады и мусорные баки, разгромили автобусную остановку и бросали петарды в полицию. В свою очередь, она ответила слезоточивым газом.
5 июня сообщалось, что протестующие в Сенегале забросали камнями автомобиль Красного Креста, который оказывал помощь пострадавшим в результате беспорядков в стране.