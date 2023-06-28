Le Monde: во французском Нантере начались беспорядки после убийства полицией подростка

В пригороде Нантер в Париже происходят беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка, отказавшийся подчиняться требованиям правоохранителей.

Об этом информирует издание Le Monde.

Как говорится в материале, полиция 27 июня убила подростка, который отказался остановиться на автомобиле по её требованию за пределами Парижа.

Отмечается, что это вызвало «шок и вопросы» в отношении готовности сил безопасности «нажать на курок».

Ранее местные жители провели акцию протеста у здания полиции, сообщает издание.

Некоторые группы подожгли баррикады и мусорные баки, разгромили автобусную остановку и бросали петарды в полицию. В свою очередь, она ответила слезоточивым газом.

5 июня сообщалось, что протестующие в Сенегале забросали камнями автомобиль Красного Креста, который оказывал помощь пострадавшим в результате беспорядков в стране.