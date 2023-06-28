Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Le Monde: во французском Нантере начались беспорядки после убийства полицией подростка

Короткая ссылка
В пригороде Нантер в Париже происходят беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка, отказавшийся подчиняться требованиям правоохранителей.

Об этом информирует издание Le Monde.

Как говорится в материале, полиция 27 июня убила подростка, который отказался остановиться на автомобиле по её требованию за пределами Парижа.

Отмечается, что это вызвало «шок и вопросы» в отношении готовности сил безопасности «нажать на курок».

Ранее местные жители провели акцию протеста у здания полиции, сообщает издание.

Некоторые группы подожгли баррикады и мусорные баки, разгромили автобусную остановку и бросали петарды в полицию. В свою очередь, она ответила слезоточивым газом.

5 июня сообщалось, что протестующие в Сенегале забросали камнями автомобиль Красного Креста, который оказывал помощь пострадавшим в результате беспорядков в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить