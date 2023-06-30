Макрон покинул саммит ЕС и отменил пресс-конференцию из-за беспорядков во Франции
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Об этом информирует BFMTV.
Отмечается, что он проведёт заседание межведомственной кризисной группы в связи с беспорядками во Франции.
Ранее сообщалось о массовых беспорядках во французском Нантере, где сотрудники полиции застрелили 17-летнего подростка.
Более 650 человек задержаны в ходе беспорядков.
Министр-делегат по вопросам жилищной политики Франции Оливье Клейн допустил введение режима ЧП на фоне беспорядков в стране.