Макрон покинул саммит ЕС и отменил пресс-конференцию из-за беспорядков во Франции 

Французский президент Эммануэль Макрон покинул саммит Евросоюза в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию по его итогам.

Об этом информирует BFMTV.

Отмечается, что он проведёт заседание межведомственной кризисной группы в связи с беспорядками во Франции.

Ранее сообщалось о массовых беспорядках во французском Нантере, где сотрудники полиции застрелили 17-летнего подростка.

Более 650 человек задержаны в ходе беспорядков.

Министр-делегат по вопросам жилищной политики Франции Оливье Клейн допустил введение режима ЧП на фоне беспорядков в стране.