Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Макрон покинул саммит ЕС и отменил пресс-конференцию из-за беспорядков во Франции 

Короткая ссылка
Французский президент Эммануэль Макрон покинул саммит Евросоюза в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию по его итогам.
Макрон покинул саммит ЕС и отменил пресс-конференцию из-за беспорядков во Франции 
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Об этом информирует BFMTV

Отмечается, что он проведёт заседание межведомственной кризисной группы в связи с беспорядками во Франции.

Ранее сообщалось о массовых беспорядках во французском Нантере, где сотрудники полиции застрелили 17-летнего подростка. 

Более 650 человек задержаны в ходе беспорядков.

Министр-делегат по вопросам жилищной политики Франции Оливье Клейн допустил введение режима ЧП на фоне беспорядков в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить