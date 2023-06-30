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Во Франции допустили введение режима ЧП на фоне беспорядков

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Министр-делегат по вопросам жилищной политики Франции Оливье Клейн допустил введение режима ЧП на фоне беспорядков в стране.
Во Франции допустили введение режима ЧП на фоне беспорядков
  • AFP
  • © Zakaria ABDELKAFI

«Сегодня все варианты реакции... находятся на столе. Необходимо выйти из сложившейся ситуации, и если режим чрезвычайного положения является эффективным способом, то президент республики его объявит», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось о массовых беспорядках во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка. 

Глава МВД Франции сообщил о задержании более 650 человек в ходе беспорядков.

Застреливший подростка полицейский извинился перед его семьёй.

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