Во Франции допустили введение режима ЧП на фоне беспорядков
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«Сегодня все варианты реакции... находятся на столе. Необходимо выйти из сложившейся ситуации, и если режим чрезвычайного положения является эффективным способом, то президент республики его объявит», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось о массовых беспорядках во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка.
Глава МВД Франции сообщил о задержании более 650 человек в ходе беспорядков.
Застреливший подростка полицейский извинился перед его семьёй.