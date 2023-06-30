Застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьёй

Адвокат полицейского, застрелившего 17-летнего подростка в пригороде Парижа, Лоран-Франк Льенар заявил, что сотрудник полиции попросил прощения у семьи молодого человека.

Об этом он рассказал в эфире телеканала BFMTV.

«Первые слова, которые он сказал (находясь под стражей), были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьей», — заявил Льенар.

Ранее сообщалось о массовых беспорядках во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка.

Позже в Нантер, где проходят беспорядки, направили спецподразделения полиции Франции.

Кроме того, уличные беспорядки начались в Брюсселе.