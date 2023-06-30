Застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьёй
Об этом он рассказал в эфире телеканала BFMTV.
«Первые слова, которые он сказал (находясь под стражей), были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьей», — заявил Льенар.
Ранее сообщалось о массовых беспорядках во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка.
Позже в Нантер, где проходят беспорядки, направили спецподразделения полиции Франции.
Кроме того, уличные беспорядки начались в Брюсселе.