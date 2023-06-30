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Уличные беспорядки начались в Брюсселе, десять человек задержаны

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Уличные беспорядки вспыхнули в Брюсселе вечером 29 июня, сожжено несколько автомобилей, десять человек задержаны полицией.

Об этом информирует ТАСС.

По данным агентства, в течение дня в социальных сетях распространялись призывы выходить на улицы, «как во Франции».

«Молодёжь собирается в различных районах столицы и провоцирует полицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Брюсселе проходит двухдневный саммит глав государств и правительств ЕС, посвящённый ситуации на Украине и проблемам миграции.

Ранее сообщалось, что Франция задействует 40 тыс. полицейских из-за беспорядков после убийства подростка.

Также поступала информация, что полицейские применили слезоточивый газ против участников марша во французском Нантере.

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