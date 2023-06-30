Уличные беспорядки начались в Брюсселе, десять человек задержаны
Об этом информирует ТАСС.
По данным агентства, в течение дня в социальных сетях распространялись призывы выходить на улицы, «как во Франции».
«Молодёжь собирается в различных районах столицы и провоцирует полицию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в Брюсселе проходит двухдневный саммит глав государств и правительств ЕС, посвящённый ситуации на Украине и проблемам миграции.
Ранее сообщалось, что Франция задействует 40 тыс. полицейских из-за беспорядков после убийства подростка.
Также поступала информация, что полицейские применили слезоточивый газ против участников марша во французском Нантере.