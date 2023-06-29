Франция задействует 40 тысяч полицейских из-за беспорядков после убийства подростка
- AFP
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Об этом он сказал в своём обращении, которое транслировалось в соцсетях.
«В общей сложности 40 тыс. полицейских и жандармов будут привлечены к работе в четверг, из них 5 тыс. — в Париже и окрестностях для противодействия насилию», — цитирует его РИА Новости.
Массовые беспорядки продолжаются во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в своих соцсетях, что французские полицейские задержали 150 человек в ходе ночных беспорядков.
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу в связи со вспышкой насилия.