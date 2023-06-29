Макрон созвал кризисную группу в связи с насилием после убийства подростка полицией

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу в связи со вспышкой насилия после убийства полицией подростка в Нантере, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон созвал в четверг межведомственную кризисную группу, которая должна встретиться в восемь часов (09:00 мск) в Министерстве внутренних дел», — приводит сообщение РИА Новости.

28 июня в пригороде Нантер в Париже начались беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка, отказавшегося подчиняться требованиям сотрудника правоохранительных органов.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в своих соцсетях, что французские полицейские задержали 150 человек в ходе ночных беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским подростка в парижском пригороде Нантер.