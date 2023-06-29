Макрон созвал кризисную группу в связи с насилием после убийства подростка полицией
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Макрон созвал в четверг межведомственную кризисную группу, которая должна встретиться в восемь часов (09:00 мск) в Министерстве внутренних дел», — приводит сообщение РИА Новости.
28 июня в пригороде Нантер в Париже начались беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка, отказавшегося подчиняться требованиям сотрудника правоохранительных органов.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в своих соцсетях, что французские полицейские задержали 150 человек в ходе ночных беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским подростка в парижском пригороде Нантер.