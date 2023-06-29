Во Франции заявили, что убитый полицией подросток был опасен для окружающих

Застреленный полицейскими подросток после дорожной погони создавал угрозу для других участников движения, заявил прокурор Нантера Паскаль Марш.

«Многочисленные факты на основе показаний полицейских и кадров с камер наблюдения позволяют констатировать многочисленные нарушения правил дорожного движения», — цитирует его ТАСС.

По словам прокурора, в их числе — проезд через пешеходный переход, что создавало опасность для велосипедиста и пешехода.

Массовые беспорядки продолжаются во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в своих соцсетях, что французские полицейские задержали 150 человек в ходе ночных беспорядков.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу в связи со вспышкой насилия.