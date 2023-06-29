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Во Франции заявили, что убитый полицией подросток был опасен для окружающих

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Застреленный полицейскими подросток после дорожной погони создавал угрозу для других участников движения, заявил прокурор Нантера Паскаль Марш.
Во Франции заявили, что убитый полицией подросток был опасен для окружающих
  • AFP
  • © Zakaria ABDELKAFI

«Многочисленные факты на основе показаний полицейских и кадров с камер наблюдения позволяют констатировать многочисленные нарушения правил дорожного движения», — цитирует его ТАСС.

По словам прокурора, в их числе — проезд через пешеходный переход, что создавало опасность для велосипедиста и пешехода.

Массовые беспорядки продолжаются во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка. 

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в своих соцсетях, что французские полицейские задержали 150 человек в ходе ночных беспорядков.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу в связи со вспышкой насилия.

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