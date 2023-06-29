Во Франции заявили, что убитый полицией подросток был опасен для окружающих
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«Многочисленные факты на основе показаний полицейских и кадров с камер наблюдения позволяют констатировать многочисленные нарушения правил дорожного движения», — цитирует его ТАСС.
По словам прокурора, в их числе — проезд через пешеходный переход, что создавало опасность для велосипедиста и пешехода.
Массовые беспорядки продолжаются во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в своих соцсетях, что французские полицейские задержали 150 человек в ходе ночных беспорядков.
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу в связи со вспышкой насилия.