Полицейские применили слезоточивый газ против участников марша во французском Нантере
- AFP
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Участники акции кидают в полицейских бутылки, петарды и камни, передаёт ТАСС.
Отмечается, что в марше принимают участие около 6 тыс. человек.
Ранее стало известно, что массовые беспорядки продолжаются во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в своих соцсетях, что французские полицейские задержали 150 человек в ходе ночных беспорядков.
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу в связи со вспышкой насилия.