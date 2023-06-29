Полицейские применили слезоточивый газ против участников марша во французском Нантере

Полицейские во французском Нантере применили слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников «белого марша», посвящённого памяти подростка, которого убили сотрудники правоохранительных органов.

Участники акции кидают в полицейских бутылки, петарды и камни, передаёт ТАСС.

Отмечается, что в марше принимают участие около 6 тыс. человек.

Ранее стало известно, что массовые беспорядки продолжаются во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в своих соцсетях, что французские полицейские задержали 150 человек в ходе ночных беспорядков.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу в связи со вспышкой насилия.