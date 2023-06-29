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Figaro: спецподразделения полиции Франции направляются в Нантер, где проходят беспорядки

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Специализированные подразделения полиции Франции направляются в город Нантер, где проходят массовые беспорядки, начавшиеся после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского.
Figaro: спецподразделения полиции Франции направляются в Нантер, где проходят беспорядки
  • AFP
  • © Bertrand GUAY

Об этом информирует газета Le Figaro.

Отмечается, что речь идёт о группе вмешательства национальной жандармерии (GIGN), элитном подразделении полиции (RAID) и бригаде поисков и реагирования (BRI).

Ранее стало известно, что массовые беспорядки продолжаются во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка. 

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в своих соцсетях, что французские полицейские задержали 150 человек в ходе ночных беспорядков.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу в связи со вспышкой насилия.

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