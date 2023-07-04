Декларация: ШОС выступает за уважение права народов на самостоятельный выбор развития

Короткая ссылка
Государства — члены ШОС выступают за уважение права народов на демократический выбор политического и социально-экономического развития.
Декларация: ШОС выступает за уважение права народов на самостоятельный выбор развития
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сказано в совместной Нью-Делийской декларации, подписанной по итогам заседания Совета глав государств ШОС.

«Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития», — отмечается в документе.

В декларации также подчёркивается, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела являются основой развития международных отношений.

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали совместную Нью-Делийскую декларацию.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ШОС заявил, что Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить