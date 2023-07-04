Декларация: ШОС выступает за уважение права народов на самостоятельный выбор развития

Государства — члены ШОС выступают за уважение права народов на демократический выбор политического и социально-экономического развития.

Об этом сказано в совместной Нью-Делийской декларации, подписанной по итогам заседания Совета глав государств ШОС.

«Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития», — отмечается в документе.

В декларации также подчёркивается, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела являются основой развития международных отношений.

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали совместную Нью-Делийскую декларацию.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ШОС заявил, что Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации.