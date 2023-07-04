Декларация: ШОС выступает за уважение права народов на самостоятельный выбор развития
- РИА Новости
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Об этом сказано в совместной Нью-Делийской декларации, подписанной по итогам заседания Совета глав государств ШОС.
«Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития», — отмечается в документе.
В декларации также подчёркивается, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела являются основой развития международных отношений.
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали совместную Нью-Делийскую декларацию.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ШОС заявил, что Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации.