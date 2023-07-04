Секретариат: страны ШОС подписали совместную Нью-Делийскую декларацию

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Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали совместную Нью-Делийскую декларацию.
Секретариат: страны ШОС подписали совместную Нью-Делийскую декларацию
  • РИА Новости
  • © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Декларация была подписана по итогам заседания Совета глав государств ШОС, которое прошло в виртуальном формате под председательством Индии.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ШОС заявил, что Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации.

По его мнению, реализация пакета документов и решений, которые подготовлены к саммиту, внесёт весомый вклад в укрепление стратегического партнёрства в рамках ШОС.

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