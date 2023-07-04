Путин: Россия поддерживает проект декларации Нью-Дели

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Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ШОС.
Путин: Россия поддерживает проект декларации Нью-Дели
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

По мнению главы государства, реализация пакета документов и решений, которые подготовлены к саммиту, внесёт весомый вклад в укрепление стратегического партнёрства в рамках ШОС.

«Конечно, Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемерному развитию нашего взаимодействия», — сказал Путин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее предложил согласовать энергетическую стратегию ШОС к следующему саммиту в 2024 году в Астане.

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