Путин: Россия поддерживает проект декларации Нью-Дели
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По мнению главы государства, реализация пакета документов и решений, которые подготовлены к саммиту, внесёт весомый вклад в укрепление стратегического партнёрства в рамках ШОС.
«Конечно, Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемерному развитию нашего взаимодействия», — сказал Путин.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее предложил согласовать энергетическую стратегию ШОС к следующему саммиту в 2024 году в Астане.