Путин: Россия поддерживает проект декларации Нью-Дели

Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ШОС.

По мнению главы государства, реализация пакета документов и решений, которые подготовлены к саммиту, внесёт весомый вклад в укрепление стратегического партнёрства в рамках ШОС.

«Конечно, Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемерному развитию нашего взаимодействия», — сказал Путин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее предложил согласовать энергетическую стратегию ШОС к следующему саммиту в 2024 году в Астане.