Токаев предложил согласовать стратегию развития ШОС к саммиту в 2024 году

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил согласовать энергетическую стратегию ШОС к следующему саммиту в 2024 году в Астане.
Токаев предложил согласовать стратегию развития ШОС к саммиту в 2024 году
  • globallookpress.com
  • © Bai Xueqi/XinHua

«Принятие этого документа будет способствовать реализации целей повестки дня ООН в области устойчивого развития», — сказал он.

Токаев подчеркнул необходимость координации работы по обеспечению энергетического баланса и действия по энергопереходу и декарбонизации экономики.

Президент Казахстана также пригласил лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующий саммит в Астану.

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