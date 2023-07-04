Токаев предложил согласовать стратегию развития ШОС к саммиту в 2024 году
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«Принятие этого документа будет способствовать реализации целей повестки дня ООН в области устойчивого развития», — сказал он.
Токаев подчеркнул необходимость координации работы по обеспечению энергетического баланса и действия по энергопереходу и декарбонизации экономики.
Президент Казахстана также пригласил лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующий саммит в Астану.